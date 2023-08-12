Pençe şehidi Kemal Özek'in son görüntüleri ortaya çıktı Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Kemal Özek'in, silah arkadaşı tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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İHA

Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, geçtiğimiz günlerde 6 kahramanımız şehit oldu.

Dün ise şehitlerin aziz naaş baba ocaklarında defnedildi.

Geriye ise gözü yaşlı aileler ve anıları kaldı.

Şehit amcasının yanına defnedildi

Şehit olan Mehmetçiklerden biri de 26 yaşındaki Uzman Çavuş Kemal Özek. Özek'in cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Özek, ismini aldığı ve 42 yıl önce Kırklareli’nde yaşanan Pancarköy faciasında şehit olan 65 askerden birisi olan büyük amcası Kemal Özek’in yanına defnedildi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Şehidin görevi başında çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bir silah arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan şehit askerin son görüntüleri, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

"Çok güzel günlerimiz geçti seninle..."

Kırsal görevindeyken cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in oldukça mutlu olduğu ve tebessüm ettiği anlar yer aldı.

Özek’in silah arkadaşı, videonun altında, “Çok güzel günlerimiz geçti seninle kardeşim. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun inşallah.” şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.