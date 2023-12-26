Pençe şehidi Mehmet Serinkan son yolculuğuna uğurlandı Teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için memleketi Denizli’de cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, şehidin eşi askeri kamuflaj giyerek duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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İHA

Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor...

Kuzey Irak'ta üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya giren 12 Türk askeri şehit düştü.

Acı haber, milyonların yüreğini dağladı.

12 baba ocağının evlerine Türk bayrakları asıldı ve kahramanların aziz naaşları beklendi.

Şehit son yolculuğuna uğurlandı

Saldırı sonucu şehit düşen askerlerden biri de Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli’ye getirildi.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kur'an-ı Kerim, ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Önce evine sonra baba ocağına getirildi

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın cenazesi, birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi.

Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağına hareket etti.

Burada alınacak helalliğin ardından cenaze, Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

Eşini kamuflajla uğurladı

Öte yandan, şehidin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Çilem Serinkan’ın gözyaşları yürekleri dağladı.

Şehit eşi Çilem Serinkan'ın, eşini asker kamuflajı ile uğurlaması ise törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)