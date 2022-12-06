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    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman'a veda

    Pençe Kılıç bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Binbaşı Mehmet Duman, gözyaşları eşliğinde defnedildi. Şehidin 1 yaşındaki oğlu ise yürekleri burktu.
    • 06.12.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:06
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    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman'a veda

    Türkiye, şehit ateşi ile kavruldu.

    Pençe Kilit Operasyon bölgesinde hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, 41 yaşndaki Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit düştü.

    Şehadet haberi, memleket Adana'ya ulaştı.

    Memleketinde defnedildi

    Acı haberi alan aile kendinden geçerken, Şehit eşi Beyhan Duman'ın "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni." sözleri yürekleri dağladı.

    Şehit Duman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sağkaya Merkez Camisi'ne götürüldü.

    İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duman'ın naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

    "Baban melek oldu"

    Bir diğer yandan, cenaze sırasında şehidin kardeşi İbrahim Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer Duman'ı kucağına alarak, "Baban melek oldu." ifadesini kullandı.

    Pençe şehidi memleketinde defnedildi VİDEO

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #1

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #2

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #3

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #4

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #5

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #6

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #7

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #8

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #9

    Pençe şehidi Binbaşı Mehmet Duman a veda #10


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