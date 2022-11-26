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    Pençe şehidi Mustafa Yıldız'ın baba ocağına bayrak asıldı

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın Samsun'daki babaevine Türk bayrağı asıldı.
    • 26.11.2022 - 12:51
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    Pençe şehidi Mustafa Yıldız'ın baba ocağına bayrak asıldı

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız teröristlerin taciz ateşi ile şehit düştü.

    Acı haber yetkililer tarafından şehidin Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’ndeki ailesine verildi.

    Oğullarının şehit olduğunu öğrenen baba Ali ve anne Zübeyde Yıldız ayakta durmakta zorluk çekti.

    Sözleşmesini 2 gün önce yeniledi

    Bekar olan, 1 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan 25 yaşındaki şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın 5 yıldır uzman çavuş olduğu, 2 gün önce de sözleşmesini yenilediği öğrenildi.

    Şehidin evine bayrak asıldı

    Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asılırken, yakınları ise taziyeleri kabul ediyor.

    Pençe şehidi Mustafa Yıldız ın baba ocağına bayrak asıldı #1

    "Aziz milletimize başsağlığı dileriz"

    İHA'nın haberine göre, Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vezirköprülü hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." denildi. Şehidin cenazesinin ne zaman toprağa verileceği ise henüz açıklanmadı.

    Pençe şehidi Mustafa Yıldız ın baba ocağına bayrak asıldı #2

    Pençe şehidi Mustafa Yıldız ın baba ocağına bayrak asıldı #3


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