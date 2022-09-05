Pençe şehidinin acı haberi baba ocağına ulaştı

Pençe Kilit harekatında helikopter düşmesi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehadet haberi, memleketi Ordu'ya ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatında, Skorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu, 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit düştü.

Sert iniş yaparak kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarıldı.

32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti ise kaybolmuştu. Kesti için bölgede arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Yapılan çalışmada, Kesti'nin şehit olduğu belirlendi.

Şehit ateşi baba ocağını kavurdu

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehadet haberi, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan babası Yılmaz ile annesi Ayten Kesti'ye verildi.

Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Şehit Ümit Kesti'nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti'nin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak

Evli ve 1 çocuk babası Ümit Kesti'nin cenazesi, yarın törenle memleketi Ordu'da toprağa verilecek.





















