İHA
Türkiye şehitlerine veda etti.
12 kahraman şehit, yurdun dört bir yanında yüreklere kor düşürdü.
Önceki gün, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) da şehit düştü.
Şehit Aslan, dün Elazığ’da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Asker eğlencesi ortaya çıktı
Şehit Aslan’ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.
Sırtında ay yıldızlı bayrakla arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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