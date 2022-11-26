Pençe şehidinin baba ocağı görenleri duygulandırdı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör mensuplarının taciz ateşinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın görenleri duygulandıran baba ocağına TÜrk bayrağı asıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürüttülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, ağır yaralandı.

Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Acı haberin yetkililer tarafından ailesine ulaştırılmasının ardından Giresun'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin evi görenleri duygulandırdı

Güce ilçesinde bağ bahçe işlerinde çalışarak geçimini sağlayan şehidin ailesinin yaşadığı evi görenler ise duygulandı.

Giresunlu şehidin yaşadığı ev görenleri duygulandırdı VİDEO

Ailesi bağ bahçe işlerinde çalışıyor

İHA'nın haberine göre, aslen Espiye ilçesinden olan Ünal ailesinin yıllar önce Güce ilçesine gelerek Tevekli Mahallesi'nde kendilerine ait olmayan bir evde kalarak bağ bahçe işlerinde çalışıp geçimlerini sağladıkları öğrenildi.