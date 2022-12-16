Pençe şehidinin naaşı baba ocağına getirildi

Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Tunahan Yavuz'un naaşı babaevine geldi. Acılı baba, "Bir Tunahan gider, bin Tunahan gelir" dedi.

Türkiye, kahraman şehidini uğurluyor...

Pençe Kilit bölgesinde kahramanca çatışırken yaralanan Piyade Komanda Üsteğmen Tunahan Yavuz, kaldırıldığı GATA'da şehit oldu.

Kahraman şehidin şehadet haberi, dün sabah saatlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Haberi alan anne Zerrin Yavuz ve baba Sadık Yavuz, 27 yaşındaki oğulları Tunahan Yavuz’un cenazesini almak üzere Ankara’ya gitti.

Şehidin naaşı babaevine getirildi

Akşam saatlerinde uçakla önce Yenişehir Havaalanı'na oradan da Çekirge Askeri Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün öğle saatlerinde baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi.

Yavuz Ailesi, evlerinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, yüzlerce vatandaş şehide son vazifelerini gerçekleştirmek üzere evin önünde toplandı.

Acılı aile gözyaşı döktü

Şehit Yavuz’un cenazesi helallik alınmak üzere araçtan indirildiği sırada anne, baba ve kardeşi başta olmak üzere yakınları gözyaşlarına boğuldu.

"Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir"

Baba Sadık Yavuz duygularını, "Bir Tunahan gider, bin Tunahan gelir." şeklinde dile getirirken, anne Zerrin Yavuz ise, "Oğlumla gurur duyuyorum, bu benim için bir gurur." diyerek oğlunun tabutunu sevdi. Asker olmak isteyen kardeşi Efe Yavuz da annesini öperek teselli etti.

Evin önünde düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, cuma namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazı için Güzelyalı Duran Camii'ne götürüldü.



