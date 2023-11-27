Pençe şehitlerine veda: Memleketlerine uğurlandılar Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 3 asker için tören düzenlendi. Şehit cenazeleri, Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketleri Adana, Şanlıurfa ve Erzincan'a gönderilecek.

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İHA

Türkiye şehitlerini uğurluyor.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haber yürekleri dağladı.

Şehitlere tören düzenlendi

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kıdemli Piyade Üstçavuş Nejdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene; Şırnak Vali Yardımcıları Ahmet Kavanoz, Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Memleketlerine uğurlandılar

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende şehitlerin öz geçmişleri okunarak dua edildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşları tarafından memleketlerine gönderilmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit cenazelerinin Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketleri Adana, Şanlıurfa ve Erzincan'a gönderileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)