Pençe-Şimşek bölgesinde 2 asker şehit oldu Pençe-Şimşek harekat bölgesinde teröristlerin taciz ateşiyle yaralanan 2 asker şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre;

Pençe-Şimşek harekat bölgesinde teröristlerin taciz ateşiyle yaralanan 2 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit oldukları açıklandı.

Teröristlerin taciz ateşiyle yaralandılar, kurtarılamadılar

Harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada,

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ifadesi kullanıldı.