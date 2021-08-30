Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, hain teröristleri tek tek avlıyor.

2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son olarak Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.

Böylece, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu."