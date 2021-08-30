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- Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 30.08.2021 - 18:38
- Güncelleme : 30.08.2021 - 18:43
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, hain teröristleri tek tek avlıyor.
2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son olarak Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.
Böylece, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu."