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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.08.2021 - 18:38
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 18:43
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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, hain teröristleri tek tek avlıyor.

    2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Son olarak Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.

    Böylece, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu."

    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK lı etkisiz hale getirildi #1

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