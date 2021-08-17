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- Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü
Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 11:08
- Güncelleme : 17.08.2021 - 11:18
Kahraman komandolar, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri bir bir indiriyor.
Her bir taşın altına bakan Mehmetçik, teröristlere yaşam bölgelerini dar ediyor.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, yapılan son başarılı operasyona dair bilgiler verdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgedeki operasyona ilişkin kareler yayınlanırken, "Komandolarımız, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." notunu düştü.