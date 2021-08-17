Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman komandolar, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri bir bir indiriyor.

Her bir taşın altına bakan Mehmetçik, teröristlere yaşam bölgelerini dar ediyor.

2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan son başarılı operasyona dair bilgiler verdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgedeki operasyona ilişkin kareler yayınlanırken, "Komandolarımız, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." notunu düştü.