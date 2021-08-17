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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 11:18
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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü

    Kahraman komandolar, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri bir bir indiriyor.

    Her bir taşın altına bakan Mehmetçik, teröristlere yaşam bölgelerini dar ediyor.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, yapılan son başarılı operasyona dair bilgiler verdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgedeki operasyona ilişkin kareler yayınlanırken, "Komandolarımız, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." notunu düştü.

    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü #1

    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü #2

    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü #3

    Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü #4

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