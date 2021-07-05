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- Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 05.07.2021 - 10:50
- Güncelleme : 05.07.2021 - 10:59
Türkiye'de terörle mücadele çalışmaları kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik bir operasyon yapıldığını duyurdu.
2 TERÖRİST TESPİT EDİLDİ
Pençe Şimşek bölgesinde yürütülen çalışma sonucunda 2 PKK'lı teröristin tespit edildiğini duyuran MSB, teröristlerin ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildiğini aktardı.
"ATAK HELİKOPTERİMİZ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
MSB'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Güçlü, Kararlı, Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.