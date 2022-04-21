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    Pençe Şimşek bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:15
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    Pençe Şimşek bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütü PKK'yı her gün yerle bir ediyor.

    Toprağı uğruna canını hiçe sayan Mehmetçik, hain teröristlerin kökünü kazama kararından dönmeyecek.

    Başlattıkları her operasyonda başarı sağlayan Kahraman komandolar, Pençe Şimşek bölgesinde 3 teröristi öldürdü.

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çelikten pençeleri ile terör tuvalarını parçalıyor"

    Türk Silahlı Kuvvetleri'inin her geçen gün artan başarısına bir yenisi daha eklendi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Şimşek bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1


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