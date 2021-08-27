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    Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.08.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 11:30
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    Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, hain teröristleri tek tek avlıyor.

    4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Son olarak Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

    MSB: MEHMETÇİK'İN NEFESİ ENSELERİNDE

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

    Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

    Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist öldürüldü #2

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