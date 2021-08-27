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- Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 27.08.2021 - 11:18
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:30
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, hain teröristleri tek tek avlıyor.
4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
MSB: MEHMETÇİK'İN NEFESİ ENSELERİNDE
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.