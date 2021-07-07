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    Pençe Şimşek bölgesinde PKK'lı 2 terörist öldürüldü

    Başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 07.07.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 11:23
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    Pençe Şimşek bölgesinde PKK'lı 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör unsurları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçik, Pençe-Şimşek operasyonu ile teröristleri etkisiz hale getiriyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında bölgede düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB PAYLAŞIMI

    MSB, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

    Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Şimşek bölgesinde PKK lı 2 terörist öldürüldü #1

    Pençe Şimşek bölgesinde PKK lı 2 terörist öldürüldü #2

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