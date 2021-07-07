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- Pençe Şimşek bölgesinde PKK'lı 2 terörist öldürüldü
Pençe Şimşek bölgesinde PKK'lı 2 terörist öldürüldü
Başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
- AA
- 07.07.2021 - 10:59
- Güncelleme : 07.07.2021 - 11:23
Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör unsurları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Şimşek operasyonu ile teröristleri etkisiz hale getiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında bölgede düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB PAYLAŞIMI
MSB, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."