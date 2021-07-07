Pençe-Şimşek Harekatı gazisi, tedavi gördüğü hastanede evlendi

Harekat kapsamında görevini sürdürürken teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavi gördüğü hastanede evlendi.

Irak’ın kuzeyinde yuvalanmış terör unsurlarına yönelik başlatılan Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında görevini icra eden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlamasıyla gazi oldu.

Gazi Yüzer, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nişanlısı Funda Nur Baykuş ile hayatını birleştirdi.

Hastane kafeteryasında gerçekleşen nikah törenine sağlık çalışanları ve Gazi Yüzer’in silah arkadaşları katıldı.

Ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya da hazır bulundu.

Şahitlerin huzurunda ‘evet’ diyen çiftin nikahı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından kıyıldı.

Çiftin nikah şahitleri ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren ile hastanenin Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği Sorumlu Hemşiresi Meliha Aslı Dağdeviren oldu.

“ALLAH SEVDİĞİME BAĞIŞLADI BENİ”

Gazi İbrahim Yüzer duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Uzun zamandır bugünü bekliyordum zaten. Görev icabıyla Türkiye’ye nadir geliyordum. Genelde yurt dışı bölgelerde görev yaptım.

Bu sene zaten düğünüzüm vardı Allah’ın izniyle. Nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda. Mutluyum yani. Allah sevdiğime bağışladı beni.





“GAZİLİK ŞEREFTİR ALLAH BANA NASİP ETTİ”

Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti. İnşallah ilerleyen zamanda birlikte her şeyin üstesinden geleceğime eminim.

Zaten beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En çok moral motivasyonu o verdi bana. Bundan sonra da inşallah bir ömür boyu kendisiyle bir arada olmayı istiyorum.





“HAYAT DEVAM EDİYOR”

2 buçuk aydır hastanedeyim. Bu süreç zarfında beni hiç yalnız bırakmadı. Bundan sonra da hiç bırakacağını düşünmüyorum.

Hem bizim açımızdan hem arkadaşlar açısından bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Hayatın bitmediğini, devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor.”





“BİR GAZİNİN EŞİ OLMAK ONUR VE GURUR VERİCİ”

Gazi Yüzer ile hayatını birleştiren Funda Nur Baykuş ise ifadeleri kullandı:

“Manisa’da yaşıyoruz biz. Beraber yine Manisa’ya döneceğiz. Beraber el ele dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık. Beraber bu şekilde başlamak istedik. Çok gurur verici bir şey İbrahim’in eşi olmak. Bir gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey.





“2 BUÇUK AYLIK ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİK”

Benim için sürpriz oldu onun yaşaması. Nasıl anlatabilirim ki? 2 buçuk aylık zorlu bir süreç geçirdik. Bunun sonunda, bu şekilde böyle güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Mutluyum.”