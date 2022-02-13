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- Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 10:00
- Güncelleme : 13.02.2022 - 10:14
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde…
Teröristler bu kez Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edildi.
4 PKK’LI ÖDÜRÜLDÜ
4 PKK’lı, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla sonuçlandığı duyurdu.