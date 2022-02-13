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    Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 10:14
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    Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde…

    Teröristler bu kez Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edildi.

    4 PKK’LI ÖDÜRÜLDÜ

    4 PKK’lı, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla sonuçlandığı duyurdu.

    Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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