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- Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- AA
- 04.06.2021 - 12:16
- Güncelleme : 04.06.2021 - 12:26
Hudutların ötesinde yuvalanmış terör unsurları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Kahrman Mehmetçik, devam eden operasyonlarda tespit edilen terör noktalarını teker teker imha ediyor.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamından arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
TÜRK ASKERİNE ATEŞ AÇILDI
Yapılan çalışmalar kapsamında, Türk askerine ateş açıldı.
Komandolar tarafından verilen karşılık ile 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB PAYLAŞIMI
Operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşıma şu ifadeleri not düştü:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."