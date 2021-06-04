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    Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde, Mehmetçik'e ateş açan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 04.06.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 12:26
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    Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Hudutların ötesinde yuvalanmış terör unsurları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Kahrman Mehmetçik, devam eden operasyonlarda tespit edilen terör noktalarını teker teker imha ediyor.

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamından arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

    TÜRK ASKERİNE ATEŞ AÇILDI

    Yapılan çalışmalar kapsamında, Türk askerine ateş açıldı.

    Komandolar tarafından verilen karşılık ile 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB PAYLAŞIMI

    Operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşıma şu ifadeleri not düştü:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

    Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #2

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