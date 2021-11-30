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- Pençe Şimşek Operasyon'unda 2 terörist öldürüldü
Pençe Şimşek Operasyon'unda 2 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 30.11.2021 - 10:18
- Güncelleme : 30.11.2021 - 10:45
Kuzey Irak'ta görevli Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Pençe Şimşek operasyonunda görevli Mehmetçik, her türlü saldırıya karşı tedbirliliğini başarıyla devam ettiriyor.
2 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.