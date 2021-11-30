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    Pençe Şimşek Operasyon'unda 2 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:45
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    Pençe Şimşek Operasyon'unda 2 terörist öldürüldü

    Kuzey Irak'ta görevli Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.

    Pençe Şimşek operasyonunda görevli Mehmetçik, her türlü saldırıya karşı tedbirliliğini başarıyla devam ettiriyor.

    2 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Son olarak bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

    Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    Pençe Şimşek Operasyon unda 2 terörist öldürüldü #1

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