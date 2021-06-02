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- Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist daha öldürüldü
Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist daha öldürüldü
Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.
- AA & Ensonhaber
- 02.06.2021 - 16:20
- Güncelleme : 02.06.2021 - 16:52
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Mehmetçik, Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyini hain teröristlerden arındırıyor.
3 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Ttespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.