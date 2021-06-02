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    Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist daha öldürüldü

    Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.06.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 16:52
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    Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist daha öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

    Mehmetçik, Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyini hain teröristlerden arındırıyor.

    3 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Ttespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

    Pençe-Şimşek Operasyonu nda 3 terörist daha öldürüldü #1

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