Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü VİDEO

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