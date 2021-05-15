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- Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 15.05.2021 - 11:45
- Güncelleme : 15.05.2021 - 11:57
MSB: Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü VİDEO