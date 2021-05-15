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    Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.05.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 11:57
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    Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    MSB: Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

    Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü VİDEO

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