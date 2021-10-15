Son iki günde Pençe Operasyonlarıyla 13 PKK'lı öldürüldü

Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesi devam ediyor.

Terör unsurlarının inlerine girerek etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, güncel operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Hulusi Akar'ın "Terörist neredeyse hedefimiz orası." sloganıyla, yeni bir operasyon düzenlendği bilgisini verdi.

13 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör inlerini yerle bir etmeye devam eden MSB, son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"İNLERİ YERLE BİR ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin MSB'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Bakanımız Sn. Hulusi Akar’ın vurguladığı gibi “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.