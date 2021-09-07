Pençe Yıldırım bölgesinde 2 terörist öldürüldü

MSB, Pençe Yıldırım bölgesinde 2 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." denildi.