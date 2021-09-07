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- Pençe Yıldırım bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Yıldırım bölgesinde 2 terörist öldürüldü
MSB, Pençe Yıldırım bölgesinde 2 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
- 07.09.2021 - 18:15
- Güncelleme : 07.09.2021 - 18:35
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." denildi.