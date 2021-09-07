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    Pençe Yıldırım bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    MSB, Pençe Yıldırım bölgesinde 2 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 18:35
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    Pençe Yıldırım bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

    Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." denildi.

    Pençe Yıldırım bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

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