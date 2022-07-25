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- Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 5 güvenlik mensubumuz şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 5 güvenlik mensubumuz şehit oldu
- 25.07.2022 - 18:22
- Güncelleme : 25.07.2022 - 18:44
Yurt içinde ve dışında terörün kökünü kazımak için güvenlik güçlerimiz amansız bir mücadele verirken, Pençe- Yıldırım Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.
Keşif gözetim sırasında hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit olurken, 4 güvenlik korucumuzda yaralandı.
Üzücü haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.
4 korucumuz şehit oldu
Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ağır yaralan 4 güvenlik korucumuzun şehit olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler.
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.