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    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 5 güvenlik mensubumuz şehit oldu

    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 5 güvenlik mensubumuz şehit oldu

    Hain teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucumuz şehit düştü.
    • 25.07.2022 - 18:22
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:44
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    Yurt içinde ve dışında terörün kökünü kazımak için güvenlik güçlerimiz amansız bir mücadele verirken, Pençe- Yıldırım Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.

    Keşif gözetim sırasında hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit olurken, 4 güvenlik korucumuzda yaralandı.

    Üzücü haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

    4 korucumuz şehit oldu

    Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ağır yaralan 4 güvenlik korucumuzun şehit olduğunu açıkladı.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler.

    "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

    Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 5 güvenlik mensubumuz şehit oldu #1


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