Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 5 güvenlik mensubumuz şehit oldu

Hain teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucumuz şehit düştü.

Yurt içinde ve dışında terörün kökünü kazımak için güvenlik güçlerimiz amansız bir mücadele verirken, Pençe- Yıldırım Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.

Keşif gözetim sırasında hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit olurken, 4 güvenlik korucumuzda yaralandı.

Üzücü haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

4 korucumuz şehit oldu

Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ağır yaralan 4 güvenlik korucumuzun şehit olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.