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- Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
- AA & Ensonhaber
- 25.10.2021 - 23:24
- Güncelleme : 25.10.2021 - 23:32
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) patladı.
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI
Patlamada İstihkam Uzman Çavuş Emre Yalman şehit oldu, bir asker de yaralandı.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."