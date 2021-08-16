Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu

MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber geldi.

Teröristlerce bölgeye yerleştirilen EYP patladı, 3 askerimiz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, hain pusuda 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.”

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ve bugün şehit düşen Teğmen İsmail Can Softa, Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer ve Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 15-16 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman Şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.