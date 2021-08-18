Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve yurt dışında terör ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, kararlıkla sürdürülen operasyonlarda teröristlere kaçma imkanı vermiyor.

Irak’ın kuzeyinde, bölgede barış ve huzurun teminatçısı olarak görev yapan askerlerimiz, tek bir terörist bırakmayan kadar mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde, 2 PKK’lı teröristin daha öldürüldüğü açıklandı.

MSB AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO

