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    Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine giriliyor

    Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine giriliyor

    MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde görev yapan komandoların zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 15:11
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    Mehmetçik, Irak’ın kuzeyini teröristlerden temizliyor.

    Pençe harekatlarıyla bölgede kuş uçurtmayan kahraman komandolar, zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

    “VATAN VE BAYRAK İÇİNDİR MÜCADELEMİZ”

    Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde görev yapan 8’inci Komando Tugayı’nın komandoları, teröristlerin yaşam alanları yerle bir etti, sonrasında da o alanlarda inceleme yaptı.

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinden kareleri resmi hesabından paylaştı.

    Paylaşımda, “Vatan ve bayrak içindir mücadelemiz” ifadelerine yer verildi.

    Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine giriliyor #1

    Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine giriliyor #2

    Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine giriliyor #3

    Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine giriliyor #4

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