Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekatına ilişkin açıklama yaparak 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde kararlılıkla devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber geldi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

28 Nisan'da PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün ise ikmal sırasında helikopterden iniş esnasında düşme sonucu yaralanan 1 askerimiz şehit düştü.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden başsağılı dileklerinde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."