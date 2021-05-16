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- Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Zap bölgesinde tespit edilen PKK’lı teröristler, SİHA’lar ile etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 11:52
- Güncelleme : 16.05.2021 - 11:53
MSB: Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.