Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

Zap bölgesinde tespit edilen PKK’lı teröristler, SİHA’lar ile etkisiz hale getirildi.

MSB: Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

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