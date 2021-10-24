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- Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
- İHA
- 24.10.2021 - 10:16
- Güncelleme : 24.10.2021 - 10:29
'Son terörist ölene kadar' parolasıyla yola çıkan kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Teröre ve teröriste geçit vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Hava harekatıyla 3 teröristin yakalandığını duyuran Msb, Twitter hesabından açıklama yaptı.
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.