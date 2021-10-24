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    Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 10:29
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    Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    'Son terörist ölene kadar' parolasıyla yola çıkan kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

    Teröre ve teröriste geçit vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

    Hava harekatıyla 3 teröristin yakalandığını duyuran Msb, Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

    Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Pençe-Yıldırım Operasyonu nda 3 terörist öldürüldü #1

    Pençe-Yıldırım Operasyonu nda 3 terörist öldürüldü #2

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