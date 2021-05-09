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    Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü

    Bölgedeki bir mağarada gizlenen ve kahraman komandolarımızla çatışmaya giren PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.05.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 17:04
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    Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü

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    Bölgede yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandığını duyurdu.

    6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık, paylaşımda "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 6 PKK’lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü VİDEO

    Pençe-Yıldırım Operasyonu nda 6 terörist öldürüldü #1

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