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- Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü
Bölgedeki bir mağarada gizlenen ve kahraman komandolarımızla çatışmaya giren PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 09.05.2021 - 15:37
- Güncelleme : 09.05.2021 - 17:04
Irak kuzeyi, terörden arındırılıyor...
Bölgede yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandığını duyurdu.
6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık, paylaşımda "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 6 PKK’lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü VİDEO