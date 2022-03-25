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- Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 10:18
- Güncelleme : 25.03.2022 - 10:35
Kahraman Türk askerinin vatan mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Canı uğruna vatan nöbeti tutan askerler, hain teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden, 2 terörsitin daha öldürüldüğünü duyurdu.
TERÖRİSTLERİN SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, Mücadelemiz sürüyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.