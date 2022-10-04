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    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na vatandaşlardan tam not

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nı kullanan vatandaşlar ulaşım sürelerinin kısaldığını belirtti. Hizmetten memnun olduklarını söyleyen yolcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
    • 04.10.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:26
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    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na vatandaşlardan tam not

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağladığı açılış töreniyle hizmete girdi.

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Kadıköy ve havalimanı arasındaki yolu 50 dakikaya düşürdü.

    23 istasyondan oluşan metro hattını kullanan vatandaşlar ise hizmetten memnun kaldıklarını belirtti.

    Zamandan tasarruf ettiler

    Sadece havalimanı değil, diğer noktalara da ulaşımı kolaylaştıran metroyla vatandaşlar zamandan tasarruf etti. Özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde trafiğe takılmadan evlerine ulaştıklarını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

    "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

    Metro hattını kullanan yolculardan Mustafa Çoban, "Metro bizim işimizi kolaylaştırdı. İşe gidiş ve gelişlerde rahatlığa ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Şimdi Kurtköy’den Küçükyalı’ya gideceğim. Normal şartlarda 1 saat 20 dakikada gittiğim yol şu an sadece 40 dakikaya düştü." diye konuştu.

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na vatandaşlardan tam not ViDEO

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na vatandaşlardan tam not #1

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na vatandaşlardan tam not #2

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na vatandaşlardan tam not #3


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