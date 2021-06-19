Pendik'te depremden etkilenen 4 katlı apartman tahliye edildi

İstanbul'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Pendik'te 4 katlı bir bina hasar oluştuğu gerekçesiyle tahliye edildi.

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde Çamdalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda hasar meydana geldi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu bina kullanıma elverişsiz olduğu için tahliye edildi.

Bina sakinleri belediye misafirhanesine götürüldü. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, bina çevresine demir barikatlar koyuldu.

Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına araçlarını çekerek çevre önlemi aldı.

''KOMŞUMUZDA HASAR OLMUŞ''

Mahalle esnafı Musa Kılıç, "Komşular boşalttılar binayı. Şu anda oturan kimse yok. Belediye ekipleri mühürledi zaten. Bina sakinlerinin nereye gittiklerini bilmiyorum. Akrabalarına gitmiş olabilirler. Zaten oturanların hepsi kiracı. Mal sahipleri oturmuyor burada. Depremi biz de hissettik. Bayağı şiddetliydi. Bayağı ses çıktı. Bende burada iş yerimdeydim. Herhangi bir malzemem yıkılmadı. Herhangi bir hasarımız yok ama komşumuzda hasar olmuş. Komşu dışarıya çıkınca anladık zaten" şeklinde konuştu.