Pendik'te fırtına! Stand uçtu 3 çocuk yaralandı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevre iller için lodos tehlikesini duyurdu.
Kentti etkisi altına alan rüzgar sonrasında birçok bölgede tehlikenin eşiğinden dönüldü.
Pendik Kurtköy'de kurulan tanıtım günleri etkinliği alanında saat 12.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Lodos halatı kopardı
Alanda bulunan şişme kaydırağın halatı şiddetli lodos nedeniyle koptu.
Şişme kaydırak alanda bulunan standın üzerine devrildi.
3 çocuk yaralandı
Kaydırakta oynayan 3 çocuk standın üzerine ve yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuklar hastaneye götürüldü
Yaralı çocuklardan biri ambulans ile hastaneye kaldırılırken diğer ikisi ise aileleri tarafından hastaneye götürüldü.
Öte yandan, etkinlik alanında bulunan başka bir stant da şiddeti lodos nedeniyle devrildi. Standın içerisinde o an kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı.
"Yüz üstü düştü çocuklar"
Olay ile ilgili konuşan Talha Keskin şu şekilde konuştu:
Standın arkasında çocukların oyun alanı vardı. Bir anda lodos esince oyuna alanı havalandı. Havalanınca da standa baskı yaptı, o yıkıldı. Oyun alanının içinde de çocuklar vardı onları da havaya atmış oldu. Yüz üstü düştü çocuklar. 3 çocuk yaralıydı, yüzleri soyulmuştu. Ambulans geldi. Birini ambulans alıp gitti. Esnaflar kaçabildi.