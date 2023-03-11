Pendik'te fırtına! Stand uçtu 3 çocuk yaralandı... Tanıtım günleri alanında bulunan şişme kaydırak, şiddetli lodos nedeniyle standın üzerine devrilmesiyle kaydırakta bulunan 3 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevre iller için lodos tehlikesini duyurdu.

Kentti etkisi altına alan rüzgar sonrasında birçok bölgede tehlikenin eşiğinden dönüldü.

Pendik Kurtköy'de kurulan tanıtım günleri etkinliği alanında saat 12.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Lodos halatı kopardı

Alanda bulunan şişme kaydırağın halatı şiddetli lodos nedeniyle koptu.

Şişme kaydırak alanda bulunan standın üzerine devrildi.

3 çocuk yaralandı

Kaydırakta oynayan 3 çocuk standın üzerine ve yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuklar hastaneye götürüldü

Yaralı çocuklardan biri ambulans ile hastaneye kaldırılırken diğer ikisi ise aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, etkinlik alanında bulunan başka bir stant da şiddeti lodos nedeniyle devrildi. Standın içerisinde o an kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı.

"Yüz üstü düştü çocuklar"

Olay ile ilgili konuşan Talha Keskin şu şekilde konuştu: