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    Pendik’te kar küreme ekiplerine çocuk engeli

    Karın keyfini çıkaran çocuklar ile bölgede temizleme çalışmaları yapmak isteyen ekipler arasında, gülümseten diyalog yaşandı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 17:05
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    Pendik’te kar küreme ekiplerine çocuk engeli

    İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Pendik ilçesinde araçların yolda kaydığı ihbarı üzerine olay yerine giden karla mücadele ekipleri, sokakta çocukların kaydıklarını gördü.

    KAR KEYFİ YAPAN ÇOCUKLARDAN ENGEL

    Belediye ekipleri sokağı temizlemek isteyince, ekiplerin önüne geçen çocuklar karların temizlenmemesi için ısrar etti. Karda keyifli anlar geçiren çocuklar, “Biz çok eğleniyoruz. Lütfen diğer sokakları temizleyin.” dedi.

    Ekipler ise çocukların isteklerini kırmayarak sokağın temizlenme işini bir müddet erteledi.

    Pendik’te kar küreme ekiplerine, çocuklardan engel

    "SİZİ ÇOK SEVİYORUZ AMA YOLU AÇMALIYIZ"

    Çocukların karın keyfini çıkardığı görüntülerle sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Çocuklar sizi çok seviyoruz ancak bu yolu açmak zorundayız.” diye paylaşımda bulundu.

    Pendik’te kar küreme ekiplerine çocuk engeli #1

    Pendik’te kar küreme ekiplerine çocuk engeli #2

    Pendik’te kar küreme ekiplerine çocuk engeli #3

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