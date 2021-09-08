Pendik'te motosikletli genç hız kurbanı oldu

Sürat sonucu kontrolü kaybeden Mesut Köseoğlu, motosikleti ile beraber yola savruldu. Ağır yaralanan gence olay yerinde olan sağlıkçı tarafından kalp masajı yapılsa da kurtarılamadı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Mesut Köseoğlu, aşır hız nedeniyle hakimiyeti kaybedip kaza yaptı.

Motosiklet yola devrilirken, sürücü Köseoğlu motosikletten yere savruldu.

KALP MASAJIYLA MÜDAHALE

Kazaya tanık olan çevredekiler yerde yatan yaralının yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada olay yerine yakın olan ve kazaya tanık olan bir sağlık çalışanı kadın, Köseoğlu’na kalp masajı yaptı. Ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Köseoğlu’nun memleketi Kastamonu’da defnedildiği öğrenildi.

Öte yandan, motosikletli gencin kazadan dakikalar önce yolda motosikletiyle ilerlediği anlar ile kaza sonrası anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.