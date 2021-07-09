Seyir halindeki tırın ani fren yapması ile İETT otobüsü tıra çarptı. Arkada bulunan tırın da İETT otobüsüne çarpmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul’da, saat 13.30 sırasında Pendik Kurtköy Akfırat kavşağında seyir halinde olan bir tırın ani fren yapması ile İETT otobüsü tıra arkadan çarptı.

Otobüsün arkasındaki tırın da otobüse çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3’ü çocuk 4 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yolda trafik oluştu. Oluşan araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

“HER TARAFIM KESİLDİ”

İETT otobüsü şoförü Fatih Önemli, kaza anına ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Tırla aramızda 3 metre vardı. Aniden fren yaptı. Biz ona arkamızdaki tır da bize vurdu. Kazada 1 kişi ve 3 çocuk hafif yaralandı. Polis ekipleri geldi. Ambulansta yaralıları alarak hastaneye götürdü. Ben şoför koltuğunun oradan zor çıktım. Her tarafım kesildi.”

Pendik’te zincirleme kaza: İETT otobüsü iki tırın arasında kaldı VİDEO







“KAZAYA SEBEBİYET VEREN SİYAH ARAÇ KAÇTI”

Kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan yolcu Mehmet Barlas ise, “Arka tarafta oturan 3 çocuk ve 1 yaşlı adam yaralandı. Yaralıları ambulans aldı, götürdü. Koltuğun orada sıkışan şoförü de ben yerinden çıkardım. Araçların durumu zaten belli. Kazaya sebebiyet veren siyah bir araç zaten kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bizim otobüs nerden baksan 3 metre ileri fırladı.” ifadelerini kullandı.