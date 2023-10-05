Pentagon duyurdu! Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA ABD tarafından vuruldu

AA & Ensonhaber

Türkiye terörle mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor..

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları devam ederken, PKK terör örgütünün sınır ötesindeki inlerini başına yıkıyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara saldırısının Suriye’de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerinin ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin sığınakları, eğitim tesisleri, depolar, cephaneliklerin yer aldığı belirtildi.

Türkiye'ye ait SİHA ABD tarafından düşürüldü

MİT'in operasyonu sırasında ABD tarafından Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürüldüğü iddia edilmişti..

"Meşru müdafaaydı"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan (Pentagon) konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Pentagon, Türk SİHA'sını düşürdüklerini kabul ederek meşru müdafaa olarak nitelendirdi:

Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü.



ABD güçleri, SİHA’ların Haseke yakınlarında hava saldırıları yaptığını gördü. Bazı saldırılar, ABD güçlerinin faaliyet gösterdiği alan içerisindeydi.



Saldırılar, sığınaklara inen ABD askerlerinin bir kilometre uzağına yapıldı. ABD’li komutanlar, ABD güçlerine yarım kilometreden daha yakın olan SİHA’nın olası bir tehdit olduğuna karar verdi ve meşru müdafaa olarak vuruldu.



ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu.