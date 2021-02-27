Pentagon: S-400'ler S-300'lerden daha büyük tehdit

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan nasıl S-300 kullanıyorsa Türkiye'nin de S-400'leri öyle kullanabileceğini" belirtmesinden sonra ABD'den yanıt geldi.

Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi devam ediyor...

Türkiye'yi her fırsatta yaptırımlarla tehdit eden ancak bu konuda başarıya ulaşamayan Amerika yeni açıklamalarla birlikte tehditlerini sürdürüyor.

Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 sistemini, Yunanistan'ın S-300'ü kullandığı gibi Türkiye'nin de tehdit ve tehlikeye karşı kullanabileceğini belirterek "NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeili sistemler, S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız 84 milyon vatandaşımızın hava savunmasıdır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil." ifadelerini kullandı.

"AYNI DURUM DEĞİL"

Bunun üzerinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu açıklamalara yanıt verdi.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell S-300’ler konusunda, “Bunlar hiçbir şekilde aynı durum değil. S-400, NATO ve ABD’ye karşı oluşturduğu risk bakımından eski sistemlerden daha büyük bir tehdit. Buna ilaveten, Türkiye’nin sistemi satın alması, tüm NATO müttefiklerinin 2016’da Varşova’daki NATO Zirvesi’nde Rus teçhizatına olan bağımlılıklarını azaltma yönünde verdikleri taahhütlere ters düşmektedir” ifadesini kullandı.