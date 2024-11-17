Pentagon, UFO iddialarıyla ilgili Elon Musk'ı suçladı

AA & Ensonhaber

"Kainatta yalnız mıyız" sorusu, insanoğlunun tarihi kadar eski bir geçmişe sahip. Bu sorunun yanıtını aramak için insanlık, artık güneş sisteminin ötesine uydular gönderiyor.

Dünya dışı zeki yaşamla ilgili komplo teorilerine ve iddialara her gün yenileri eklenirken, genelde bu popüler kültürün odağındaki ABD'nin "sürekli üretip durduğu gizem" de ayrı bir merak konusu.

PENTAGON'DAN SON UFO RAPORU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin hazırladığı son raporu kamuoyuyla paylaştı.

DailyStar'ın haberine göre, Pentagon, dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilen yüzlerce yeni vakayı mercek altına aldı. İncelemeler sonucunda bu iddiaların çoğunun balonlar, kuşlar ve Elon Musk’ın Starlink uyduları gibi açıklanabilir kaynaklardan kaynaklandığı belirlendi.

"DOĞAÜSTÜ HİÇBİR BULGU YOK"

Raporda, UFO incelemelerinin bilim kurgu unsurlarından ziyade potansiyel tehditlere odaklandığı vurgulandı. Ayrıca, Temsilciler Meclisi'nde UFO'lara dair şeffaflık çağrısının yapılmasından yalnızca bir gün sonra yayınlanması, kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.

Pentagon’un UFO iddialarını araştırmak üzere 2022’de kurduğu All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) tarafından hazırlanan raporda, doğaüstü temellere dair hiçbir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer, “AARO, bugüne kadar dünya dışı varlıklar, faaliyetler ya da teknolojilere ilişkin hiçbir somut kanıt tespit etmemiştir” ifadelerine yer verdi.

"ELON MUSK'IN STARLINK UYDULARI UFO'YA BENZETİLİYOR"

Raporda, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasında dünya çapında ABD makamlarına bildirilen toplam 757 UFO iddiasının incelendiği belirtiliyor. Bu vakaların yalnızca 49'u, uzay sınırı olarak kabul edilen 100 kilometrelik irtifada meydana gelirken, hiçbir vaka su altında gerçekleşmemişti. Raporda, tanıklardan bazıları ticari ve askeri pilotlar, bazıları ise yer gözlemcileri.

İncelenen vakalarda herhangi bir yaralanma ya da kaza yaşanmadığı, ancak bir havayolu uçuşu sırasında Atlantik Okyanusu üzerinde bir "silindirik cisimle" karşılaşan uçağın hâlâ soruşturulduğu ifade edildi. Ayrıca, askeri hava mürettebatlarının tanımlanamayan uçan cisimler tarafından takip edildiği veya gölgelendiği raporlarına rağmen, bu vakalarda UFO'lara dair somut kanıtlara ulaşılamadı.

Bir başka vakada ise yanıp sönen ışıkların, aslında bir denizanasından kaynaklandığı belirtildi. Rapor, balonlar, kuşlar ve dronlar gibi açıklamalara dayanan vakalarla ilgili olarak, Elon Musk’ın Starlink uydu sisteminin de suçlandığına yer vermekte. İnsanların, Starlink uydularını giderek daha fazla UFO olarak tanımlamaya başladığı ifade edildi.