Pentagon, yeni Trump yönetimine düzenli bir geçiş için hazır olduklarını açıkladı

AA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in ordu mensuplarına gönderdiği genelge, kamuoyuna açıklandı.

Genelgede, yeni Trump yönetimine "sakin, düzenli ve profesyonel bir geçiş" yapılacağını kaydeden Austin, "Her zaman olduğu gibi, ABD ordusu bir sonraki başkomutanının politika tercihlerini uygulamaya ve sivil komuta zincirinden gelen tüm yasal emirlere uymaya hazır olacak." ifadelerini paylaştı.

Austin genelgede ayrıca, ABD ordusunun “siyasi arenadan uzak durmaya”, ilke ve profesyonellikle ülkeyi korumaya ve müttefik ve ortaklarla birlikte hareket etmeye devam edeceğini bildirdi.

GEÇMİŞTE SORUNLU GEÇİŞLER OLDU

Austin’in ABD ordu mensuplarına gönderdiği genelge, Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh’in günlük basın toplantısında da sorulara neden oldu.

Singh, gazetecilerden gelen sorular üzerine, bunun "standart bir uygulama” olduğunu savunarak, “Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum değil. Bu, apolitik bir ordunun bundan sonraki başkomutana ve diğer yönetimlere hizmet etmeye devam edeceğine dair açıkça iletmek istediği bir mesajdı." dedi.

Genelgenin Trump’ın daha önceki açıklamalarına yönelik bir mesaj olup olmadığı sorusuna ise Singh, "Hatırlatma ihtiyacı hissettiğimiz bir şeydi. Geçmişte gördünüz, sorunsuz ve barışçıl olmayan geçişler oldu. Dolayısıyla barışçıl bir geçişi ve gelen ekibin başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu yapı taşlarına sahip olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini paylaştı.

Seçilmiş Başkan Trump, geçen ay verdiği bir röportajda, seçimlerde ve iktidar değişimi sırasında "kaos" bekleyip beklemediğiyle ilgili bir soruya, kendisine karşı çıkan vatandaşlara yönelik ABD ordusunun kullanılabileceğini ima etmişti.