Pentagon'dan Trump mesajı: Şartlar kabul edilmeden süreç başlamayacak

Haber Merkezi

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Pentagon yönetiminin yeni seçilmiş hükümete devri ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sing, "Biliyorsunuz, düzenli ve sorunsuz bir geçişe bağlıyız ancak bunun gerçekleşmesi için bir mutabakat zaptı imzalanması gerekiyor ve bunlar yürürlüğe girene kadar, bu süreci başlatamayız." dedi.

TRUMP MUTABAKAT ZAPTINI İMZALAMAZSA PENTAGON'DA YÖNETİM DEĞİŞMEYECEK

Mutabakat zaptı imzalanmadan Trump ve ekibiyle "yasal olarak herhangi bir etkileşimin olamayacağını" belirten Sing, Pentagon'un mevcut yönetiminin mesaisine devam edeceğini, bununla birlikte Pentagon'a gelecek yeni ekibin bu süreçte kısmi etkileri olacağını ifade etti.

PENTAGON, TRUMP'IN ŞARTLARINI KABUL ETMESİNİ İSTİYOR

Sing, mutabakat zaptının, yeni seçilmiş yönetimin Pentagon gibi bir devlet kurumunu devralması öncesinde "belirli şartları kabul etmesini gerektiren" yasal bir sözleşme olduğunu ve "bu zapt imzalanmadan hiçbir kurumun geçiş sürecini başlatamayacağını" vurguladı.

TRUMP'IN GİZLİ BİLGİLERE ERİŞİMİ İMZADAN SONRA OLABİLECEK

Sözcü Yardımcısı Sing, bununla birlikte imza öncesinde, seçilen ABD başkanının ekibi ile mevcut yönetim arasında gayriresmi görüşmelerin olabileceğine ancak yeni ekibin Pentagon'un gizli bilgilerine erişim hakkını imza sonrasında elde edeceğine işaret etti.

LÜBNAN VE GAZZE İÇİN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd'un İsrailli yeni mevkidaşı Yisrael Katz ile yaptığı görüşmelerde Lübnan ve Gazze için ateşkes konusunun gündeme geldiği, Savunma Bakanlığının Tehdit Azaltma ve Silah Kontrolünden Sorumlu Müsteşarlığının da (DASD) bu konudaki çabalarının sürdüğü konularına yer verildi.

Sing bu konuda, "Bu departman (DASD) ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor ve buna Lübnan ve Gazze de dahil. Ve tabii ki, rehinelerimizin de eve dönmesini istiyoruz." diye konuştu.