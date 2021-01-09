Perinçek, Akşener'e cevap verdi: Aydınlık özelliklerinde eşinin payı olsa gerek

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, “Bir Maocu neferini ülkücü edip evlendim. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz bunun için” diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” Youtube kanalında eşi Tuncer Akşener ile evliliğini anlatırken “Bir Maocu neferini ülkücü edip evlendim. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz bunun için” sözleri sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Akşener’in bu açıklamalarına ilişkin konuştu.

"AKŞENER'İN AYDINLIK ÖZELLİKLERİNDE EŞİNİN BİR PAYI OLSA GEREK"

Perinçek, "Sayın Akşener’i tebrik ederim, öyle değerli bir insanla hayatını birleştirmiş. Sayın Akşener’in çeşitli olumlu, aydınlık, güzel özelliklerinde herhalde eşinin de bir payı olsa gerek” ifadelerini kullandı.

"EŞİNİN GEÇMİŞTE ARKADAŞIMIZ OLDUĞUNU SÖYLEYENLER OLDU"

Akşener’in eşi Tuncer Akşener’in adını duyduğunu, ancak kendisiyle hiç yüz yüze geldiklerini hatırlamadığını da söyleyen Doğu Perinçek, “O zamanlar benim arandığım, hapiste olduğum yıllardı. Ancak, Meral Hanım tanınmaya başlayınca, eşinin geçmişte bizim arkadaşımız olduğunu söyleyenler olmuştu” dedi.

"BİR MAOCU NEFERİNİ ÜLKÜCÜ EDİP EVLENDİM"

Öte yandan Meral Akşener, konuyla ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ailemde siyasetten çok kişi var. Devlet artı siyaset kavramı olan bir ailenin kızıyım. Kendimle ilgili siyasi alanım belediye başkanlığıydı. Eşim CHP Üst Kurul delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz, muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir. Ben il başkanının kız kardeşiyim, dönmeden olur mu? Ne kadar Marksist kitap varsa okumuştum ikna edeyim diye. Manifesto’yu okudum, Kapital’i okudum, okumadığım kitap kalmadı ama başarılı oldum.”