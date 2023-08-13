Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler Türkiye'nin dört bir yanında bir araya geldi Gökyüzü tutkunları yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen Perseid meteor yağmurunu izlemek için Türkiye'nin birçok ilinde buluştu.

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Türkiye'nin dört bir yanında yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen Perseid meteor yağmurunu izlemek için etkinlikler düzenlendi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kilyos Sahili'nde meteor yağmurunu izlemek isteyenler Meteorfest'23 etkinliğine katıldı.

Önceki gün sabah saatlerinde başlayan etkinlikte temel kampçılık eğitiminden roket fırlatma etkinliklerine kadar birçok program düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar gece ise görsel şöleni izlemek için ateş yakarak sandalyelerinde gökyüzüne odaklandı.

Kimisi telefon, kimisi de teleskoplardan halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi şeklinde tanımlanan Perseid meteor yağmurunu izledi.

Vatandaşlar aileleriyle çadır kurarak etkinliğin tadını çıkardı.

Ankara'da rasathanede gökyüzü takibi yapıldı

Ankara Üniversitesi'nin İncek'teki rasathanede düzenlediği etkinliğe gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık bin katılımcı havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.

Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları daha sonra çıplak gözle görülebilen Perseid meteor yağmurunu izledi.

Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

Meteor yağmuru tüm Türkiye'de ilgi çekti

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa, Antalya, Nevşehir, Zonguldak, Eskişehir, Tokat, Kastamonu, Diyarbakır gibi çok sayıda il ve ilçede görsen şölen için toplanan fotoğraf tutkunları kayan meteorları heyecanla seyredip kameralarına kaydetti.