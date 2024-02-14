Perşembe gününe dikkat! Sarı kodla uyarılan iller: İstanbul, Bursa.. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ile 16 il için 'sarı' alarm verildi. Vatandaşlar da su taşkınlarına karşı uyarıldı. İşte o kentlerimiz...

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ensonhaber.com

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kent için uyarı üzerine uyarı yapıyor.

Kimi illerde kar yüzünü gösterirken, kimi illerde ise sağanak yağmur etkili oluyor.

Şubat ayının sonlarına yaklaşılırken bir uyarı daha geldi. Meteoroloji, toplam 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul ve uyarı verilen iller

Bu illerin arasında İstanbul da var...

Perşembe gününe dikkat çekilen açıklamada, uyarılan iller şöyle:

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce.

Vatandaşlar uyarıldı

Yağışın, sabah erken saatlerde başlayarak gün boyu şiddetli şekilde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Sarı kod nedir?

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

İşte 5 günlük hava tahmini