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Haber Merkezi

Sene başı İran'ın Persepolis takımını çalıştırmaya başlayan İsmail Kartal, aldığı sonuçlarla takımını şampiyonluğa oynatıyor.

En yakın rakibi Traktör'ün 1 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Kartal, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

"YA ALLAH, BİSMİLLAH, İSMAİL KARTAL!"

Son olarak Malavan'ı 2-0'la geçen Persepolis'te taraftarlar maç sonu İsmail Kartal'ı tribünlere çağırdı.

Persepolis'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde Persepolisli taraftarların hep bir ağızdan, "Ya Allah, Bismillah, İsmail Kartal!" diye bağırdı.

İşte Persepolisli taraftarların İsmail Kartal'a sevgi gösterisi...