Perseverance nedir, ne demek? NASA’nın uzay aracı Perseverance Türkçe anlamı nedir?

NASA’nın Perseverance adlı uzay aracı, Mars’a başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Yaşanan tarihi an sonrası, Perseverance kelimesinin ne anlama geldiği araştırma konusu oldu. Peki, Perseverance nedir?

NASA'nın yeni uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 ay önce Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nde başlayan 494 milyon kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Kızıl Gezegen'e iniş yaptı.

Bu tarihi olayın ardından 'Perseverance nedir? Perseverance ne demek?' sorularının cevabı merak konusu oldu.

Bu anlara tanıklık eden vatandaşlar, Perseverance kelimesinin Türkçe anlamını araştırıyor.

Peki Perseverance nedir, ne demek? İşte detaylar..

PERSEVERANCE NEDİR?

NASA'nın yeni uzay aracı Perseverance, 30 Temmuz 2020 tarihinde Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

Ortalama bir otomobil büyüklüğünde ve 1025 kilogram ağırlığında olan Perseverance “çok misyonlu radyoizitop termoelektrik jeneratör” adı verilen bir enerji kaynağı sayesinde hareket etmektedir. Bu jeneratör plütonyumun radyoaktif bozunmasıyla ortaya çıkan ısı enerjisini elektriğe dönüştürerek uzay aracını hareket ettirmektedir.

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olmuştur.

PERSEVERANCE NE DEMEK?

NASA, Mars'a Perseverance adında bir araç gönderdi ve aracı Ingenuity adında bir helikopter taşıdı.

Ingenuity 'Yaratıcılık' anlamına gelmektedir. Perseverance ise 'Azim' anlamını taşımaktadır.

PERSEVERANCE GÖREVİ NEDİR?

NASA'nın "Mars 2020" görevi kapsamında Mars'a gönderdiği Perseverance adlı araç, Jezero isimli kratere iniş yaptıktan sonra çalışmalarına başladı.

Bilim insanları kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin etmektedir. Bu nedenle Perseverance bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde araştırma yapacak.

Mars'ta yaşamın mümkün olup olmadığını sentezleyecek olan araç, kaya ve regolit örneklerini toplayarak Dünya'ya dönecek.